دولت برای واریز سود سهام عدالت، هیچ پیوندی (لینک) برای سهامداران ارسال نمیکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس فتا استان مرکزی گفت: باتوجه به واریز سود سهام عدالت در هفته جاری توسط دولت، مردم باید توجه داشته باشند که برای دریافت سود سهام عدالت از طرف دولت لینکی برای همه ارسال نمیشود بنابراین از مردم درخواست میشود که وارد لینکهای ناشناس نشوند.
سرهنگ فرهاد شاطری افزود: واریزها توسط شماره حسابهایی که در اختیار دولت است، انجام میشود؛ بنابراین هیچ نیازی نیست که شماره حسابهای خود را در اختیار افراد ناشناس قرار دهیم.
او گفت: اگر فردی وارد لینک ناشناس شد باید به سرعت گوشی همراه خود را در حالت هواپیما قرار دهد و یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرد تا کارشناسان پلیس فتا موضوع را پیگیری کنند.