در مراسم روز ملی نخبگان، از ۲۱ نخبه مازندرانی کنکور ۱۴۰۳ تجلیل شد؛ مسئولان بر حمایت معیشتی و جذب آنان در دستگاه‌ها تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آیینی به مناسبت ۱۰ مهر، روز ملی نخبگان، از ۲۱ نخبه مازندرانی که در کنکور سراسری ۱۴۰۴ حائز رتبه‌های برتر شدند، با حضور مسئولان ملی و استانی تجلیل به‌عمل آمد.

این مراسم با هدف پاسداشت تلاش‌های علمی جوانان نخبه و تأکید بر نقش آنان در مسیر خودکفایی و توسعه ملی برگزار شد.

اعتماد رئیس بنیاد ملی نخبگان مازندران در این مراسم گفت: نخبگان نماد تلاش بی‌وقفه، عبور از موانع و ایستادگی در برابر محدودیت‌ها هستند.

وی همچنین به مطالبات بحق نخبگان اشاره کرد و افزود: توجه به شرایط معیشتی، تأمین مسکن و به‌کارگیری در دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین خواسته‌های این جوانان پرتلاش است.

در ادامه، بابایی کارنامی رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفت: نخبگان، ستارگان آسمان دانش و فناوری‌اند که مسیر توسعه و پیشرفت کشور را روشن می‌کنند.

شاه‌رضایی مدیرکل تکریم و الگوسازی نخبگان کشور نیز در این مراسم دو خبر خوش برای نخبگان داشت: طرح‌های مربوط به تأمین مسکن و جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی به مراحل نهایی رسیده و به‌زودی اجرایی خواهد شد.

یونسی استاندار مازندران نیز با تأکید بر نقش نخبگان در آینده کشور گفت: روز ملی نخبگان، یادآور این حقیقت است که آینده روشن ایران در گرو ایمان به توانایی‌های نسل جوان و اعتماد به خرد و دانش آنان است.

گزارش از بنیامین مرشدی