

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با وجود واگذاری ۸۵ درصد سهام پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی، همچنان ۵ درصد از سهام این باشگاه در اختیار وزارت ورزش مانده بود که روز گذشته این ۵ درصد هم از طریق فرابورس به صورت تجمیعی به فروش رسید تا به طور رسمی دیگر وزارت ورزش و دولت هیچ سهمی در باشگاه پرسپولیس نداشته باشد.

۵ درصد سهام متعلق به وزارت ورزش را شرکتی زیر مجموعه بانک شهر خریداری کرده است.

به این ترتیب سهام داران باشگاه پرسپولیس عبارت‌اند از بانک شهر (۳۰ درصد)، بانک تجارت (۲۰ درصد)، بانک ملت (۲۰ درصد)، بانک صادرات (۵ درصد)، بانک رفاه (۵ درصد)، بانک اقتصاد نوین (۵ درصد)، شرکت گروه مالی شهر (۵ درصد) و ۱۰ درصد هم به صورت عمومی به هواداران اختصاص دارد.