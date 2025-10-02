پخش زنده
نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: دستمزد، مسکن و امنیت شغلی از مهمترین دغدغههای قشر کارگر به شمار میآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست مشترک دبیران و اعضای هیئتهای اجرایی خانه کارگر استانهای اصفهان، قم، چهار محال و بختیاری به میزبانی یزد برگزار شد.
بررسی راهکارهای توسعه فعالیت ها، آسیب شناسی و تبادل تجارب استانها برای توسعه فعالیتها و همچنین ارتقای تشکلها و توسعه خدمات تامین اجتماعی از مهمترین محورهای این نشست یک روزه بود.
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اجرای طرح آمایش به منظور توزیع عادلانه امکانات در جامعه کارگری از سوی دولت را یادآور شد و گفت: دستمزد، مسکن و امنیت شغلی از جمله دغدغههای جامعه کارگری است که بخشی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی دنبال میشود و دولت نیز برای حل آنها تلاش کند.
جانشین دبیرکل خانه کارگر استان یزد هم با اشاره به مشکلات جامعه کارگری افزود: دولت و مجلس میتوانند مولفههایی بکار گیرند که در شرایط اقتصادی کنونی با حفظ وضع موجود کمک کار کارگران باشند.
صادقی اظهار داشت: مجلس و دولت باید به گونهای عمل کنند که کارگران ما آرامش یافته و دغدغه تامین نیازهای خود را نداشته باشند.
وی اصلاح بخشی از قوانین به ویژه فصل ششم قانون کار را ضروری دانست و تصریح کرد: برای حل مشکلات جامعه کارگری نیازمند برنامه ریزی هماهنگ، منسجم و کارآمد در کشور هستیم.