به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ویژه برنامه اولین سالگرد سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وباحضوراقشارمختلف مردم، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان، بسیجیان، نیرو‌های نظامی، مسئولان شهرستان بوکان در مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) برگزارشد.

فرماندار بوکان در این مراسم با اشاره به ویژگی‌ها و نقش سید حسن نصرالله در جبهه مقاومت وی را یک انسانی نستوه با روحیه وحدت طلبی و عدالت خواهی، و شخصیتی برجسته توصیف کرد.

خشایار صنعتی گفت: افکار و روش سیدالشهدای محور مقاومت، شهید سیدحسن نصرالله در شکل گیری مبارزه علیه رژیم صهیونیستی بسیار عمیق و تاثیر گذار بود.

وی با اشاره بر نقش تاریخی رهبران مقاومت در دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با اشغالگری، یاد و خاطره آنان را گرامی داشته و بر ادامه راه شهدا در مسیر عدالت، آزادی و مبارزه با ظلم و اشغال تأکید کرد.