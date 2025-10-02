پخش زنده
ویژه برنامه گر امیداشت نخستین سالگردشهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله با حضور قشرهای مختلف مردم در بوکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ویژه برنامه اولین سالگرد سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وباحضوراقشارمختلف مردم، خانوادههای شهدا، ایثارگران و جانبازان، بسیجیان، نیروهای نظامی، مسئولان شهرستان بوکان در مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) برگزارشد.
فرماندار بوکان در این مراسم با اشاره به ویژگیها و نقش سید حسن نصرالله در جبهه مقاومت وی را یک انسانی نستوه با روحیه وحدت طلبی و عدالت خواهی، و شخصیتی برجسته توصیف کرد.
خشایار صنعتی گفت: افکار و روش سیدالشهدای محور مقاومت، شهید سیدحسن نصرالله در شکل گیری مبارزه علیه رژیم صهیونیستی بسیار عمیق و تاثیر گذار بود.
وی با اشاره بر نقش تاریخی رهبران مقاومت در دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با اشغالگری، یاد و خاطره آنان را گرامی داشته و بر ادامه راه شهدا در مسیر عدالت، آزادی و مبارزه با ظلم و اشغال تأکید کرد.