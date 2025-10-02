پس از پایان جلسه امروز هیات مدیره و تنی چند از اعضای هلدینگ، با ساپینتو، به این سرمربی پرتغالی، یک بازی دیگر فرصت داده شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از پایان جلسه هیات مدیره و تنی چند از اعضای هلدینگ، با ساپینتو، به این سرمربی پرتغالی، یک بازی فرصت داده شد. ساپینتو در صورت تساوی یا شکست برکنار خواهد شد، اما در صورت پیروزی به شرط ترمیم کادرفنی، در استقلال می‌ماند.

در این جلسه، بحث محرومیت استقلال از دو پنجره نقل و انتقالات تا زمستان ۲۰۲۷ داغ بود و مقرر شد از عوامل این اتفاق یعنی فرشید سمیعی مدیرعامل وقت و احمد شهریاری رییس وقت هیات مدیره و نماینده وقت هلدینگ خلیج فارس شکایت سفت و سخت کیفری از سمت هلدینگ انجام شود.