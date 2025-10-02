به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند روز جمعه ۱۱ مهر ساعت ۲۱ بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

این مستند به بررسی و روایت عملیات «وعده صادق» و پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری کشورمان در دمشق می‌پردازد.

در مستند «وعده» ، مخاطب با ابعاد مختلف عملیات «وعده صادق» با استفاده از تصاویر اختصاصی و تحلیل‌های کارشناسی آشنا می‌شود.

عملیات «وعده صادق» در واکنش به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه انجام شد؛ حمله‌ای که با محکومیت گسترده بین‌المللی رو‌به‌رو شد و واکنش نظامی جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت.