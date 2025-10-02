با حضور معاون مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه وبویراحمد، جشن هفته گردشگری در موگرمون لنده برگزار شد.

جشن بزرگ گرامیداشت هفته گردشگری با حضور معاون مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

جشن بزرگ گرامیداشت هفته گردشگری با حضور معاون مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، جشن بزرگ گرامیداشت هفته گردشگری با حضور معاون مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنده و اعضای شورای اداری و اقشار مختلف مردم با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع در منطقه گردشگری موگرمون برگزار شد.

در این جشن بزرگ علاوه بر بازی‌های بومی محلی، پخت نان محلی، غذا‌های سنتی و بومی و ساز و نقاره‌های اصیل لری برگزار شد.

سید محمد تقوی در این جشن گفت: توجه به ظرفیت‌های بومی و محلی و مناطق بکر گردشگری از جمله اهدافی است که باید در سطح شهرستان لنده موردتوجه جدی مسئولان استانی قرار گیرد.

فرماندار شهرستان لنده گفت: معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرستان لنده به‌خصوص مناطق گردشگری و فراهم‌کردن زیرساخت‌های گردشگری از جمله اقداماتی است که باید در راستای خدمات‌رسانی به گردشگران اجرایی شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لنده با اشاره به گرامیداشت هفته گردشگری گفت: شاید این جشن اولین برنامه‌ای باشد که در هفته گردشگری در منطقه گردشگری و خاص دوستداران حوزه گردشگری برگزار می‌شود.

جمشید رحمان نسب افزود: در چند ماه اخیر تلاش شد مشکلات حقوقی دو طرح گردشگری منطقه موگرمون و مورجن با حضور کارشناسان اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی رفع شود.

وی ادامه داد: توجه به معرفی آداب‌ورسوم و بازی‌های بومی و محلی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری در شهرستان لنده از جمله اقداماتی است که اهتمام ویژه‌ای به آن شده است.

در ادامه مسئولان از غرفه‌های مختلف این جشن بومی و محلی بازدید کردند.