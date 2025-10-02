پخش زنده
سالروز وفات بانوی مهربانی، حضرت فاطمه معصومه(س) بر تمامی محبان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) تسلیت عرض میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دهم ربیع الثانی، سالروز وفات بانویی است که هجرتش، قم را به قبلهگاه علم و عشق بدل کرد؛ حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)، دختر امام موسی کاظم (ع)، خواهر امام رضا (ع)، و بانویی که نامش با کرامت، طهارت و معرفت گره خورده است.
در سال ۲۰۱ هجری، این بانوی بزرگوار با قلبی آکنده از ایمان، راهی خراسان شد تا به دیدار برادرش امام رضا (ع) برسد؛ اما در میانه راه، در شهر قم، آسمانی شد. هجرت نیمهتمام او، نقطه آغاز شکوفایی قم بهعنوان پایگاه علمی و مذهبی جهان تشیع بود.
حضرت معصومه (س) نه فقط یک بانوی مهاجر، بلکه نماد ایستادگی در برابر ظلم، تجلی علم و الگوی زنان مؤمنه در تاریخ اسلام است. حضور کوتاه اما پربرکت او در قم، چنان تأثیری بر جای گذاشت که قرنهاست این شهر، مأمن طلاب، مراجع و عاشقان اهل بیت شده است.
حرم مطهرش، مأوای دلهای شکسته و پناهگاه دعاهای بیپناه است. هر زائری که به این بارگاه نورانی قدم میگذارد، گویی به ضیافت کرامت دعوت شده است؛ ضیافتی که در آن، علم و عشق در هم میآمیزند.
در سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، ایران در سوگ بانویی مینشیند که با هجرتش، تاریخ را روشن کرد و با وفاتش، قم را به نگین تشیع بدل ساخت. یادش، چراغ راهی است برای زنانی که میخواهند در مسیر ایمان، علم و عزت گام بردارند.
گزارش از دیوارگر