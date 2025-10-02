پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت روایتگری دقیق ایثارگریهای جهادگران برای نسل جدید تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی تیموری در سیوهفتمین گردهمایی سراسری فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون مرکزی ایثارگران طی ماههای اخیر گفت: با توجه به اعزام بیش از ۵۰۰ هزار نفر از نیروهای جهاد سازندگی به جبهههای دفاع مقدس، لزوم تداوم روایتگری فرهنگ ایثار و جهاد در سطح وزارت جهاد کشاورزی مورد تأکید است.
وی با اشاره به نحوه شکلگیری وزارت جهاد سازندگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: جهاد سازندگی نهادی برخاسته از مردم و با نیت خالص برای خدمت به روستاها بود که با فرمان حضرت امام خمینی (ره) به یک ساختار رسمی تبدیل شد. این نهاد با تکیه بر صداقت، مردمیبودن و تلاش بیوقفه، نقش مهمی در سازندگی کشور و پشتیبانی از جبهههای جنگ ایفا کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، افزود: بیش از ۵۰۰ هزار نفر از نیروهای جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس به جبهههای جنگ اعزام شدند و این نهاد ۳۴۰۰ شهید را تقدیم انقلاب کرده است. این آمار در میان دستگاههای اجرایی کشور کمنظیر و نشاندهنده جایگاه ویژه جهاد سازندگی در تاریخ انقلاب اسلامی است.
تیموری با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه توسعه مدیریت و منابع گفت: طی ماههای اخیر، حدود پنج جلسه کمیسیون مرکزی ایثارگران برگزار شده است تا بتوانیم مسیر حمایت و رسیدگی به وضعیت جهادگران ایثارگر را هموارتر کنیم.
وی اشاره به نقش جهادگران در دوران دفاع مقدس، گفت: جوانان امروز، بخش مهمی از واقعیتهای جنگ را نمیدانند. در حالیکه بسیاری تصور میکنند جنگ صرفاً صحنهای نظامی بوده، باید بدانند که جهادگران در پشت جبهه، بدون داشتن سنگر، با جانفشانی در تأمین آب، احداث جادهها و ایجاد زیرساختهای عملیاتهای نظامی ایفای نقش کردند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: این افراد همان «سنگرسازان بیسنگر» بودند که با روحیهای خالصانه و ایثارگرانه به کشور خدمت کردند.
تیموری با تأکید بر اهمیت روایتگری از این رشادتها افزود: باید فرهنگ ایثار و جهاد به نسلهای جدید منتقل شود. این روایتگری نباید محدود به مناسبتها باشد، بلکه باید در طول سال، بهصورت مستمر در جامعه، خانواده و محیط کار جریان داشته باشد. همچنان که در بحرانهای اخیر مانند جنگ دوازدهروزه، همین فرهنگ ایثار در عملکرد جهادی کارکنان وزارتخانه برای تأمین امنیت غذایی کشور جلوهگر شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامههای آینده وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه، افزود: لازم است برنامههای روایتمحور و مستندسازی مجاهدتهای جهادگران با جدیت دنبال شود تا کارکنان جدیدالورود نیز با ارزشها، نیتها و روحیه جهادی نسل پیشین آشنا شوند.