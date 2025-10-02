شهروند خبرنگار
کد خبر:
۵۵۸۴۹۶۲
تاریخ انتشار:
۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۸
همدان
»
اجتماعی
بازگشت به خاطره ها؛ دکتر صبا پلی بر گذشته و حال دانش آموزان
دکتر صبا پزشک ماندگار همدان خاطرات تحصیلی را در دبیرستان ابن سینا زنده کرد.
نظر شما