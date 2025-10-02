به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، رئیس‌جمهور گفت: اولویت دولت ما و برنامه هفتم پیشرفت و اولویت‌های اعلامی رهبر معظم انقلاب همه تاکید بر توسعه دریا محور دارد بویژه در سواحل مکران و در این زمینه آقای عبدالعلی زاده به صورت اختصاصی مسئولیت دارد. قرار است با مشارکت مشاور خارجی برنامه و نقشه راهی برای توسعه در سواحل تدوین شود.

پزشکیان که پس از حضور در نشست شورای برنامه ریزی استان هرمزگان با رسانه گفت‌و‌گو می‌کرد، گفت: در این سفر ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۴۴ طرح هرمزگان اختصاص داده شد.

رئیس دولت چهاردهم افزود: ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار هم برای دستگاه‌های اجرایی استان در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات سفر‌ها اظهار کرد: بر اجرای مصوبات نظارت خواهیم کرد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در توجه به استان هرمزگان بیان کرد: در این سفر ۱۷۸ میلیون یورو نیز بودجه ارزی و ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شد.

رئیس‌جمهور در جمع بندی اعتبارات اختصاص یافته نخستین سفر استانی به استان هرمزگان گفت: در مجموع بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای هرمزگان در نظر گرفته شد.

رئیس دولت چهاردهم با اشاره به ظرفیت‌های هرمزگان و اهمیت سواحل مکران و لزوم سرمایه گذاری اظهار کرد: در هرمزگان فرصت‌های طلایی برای پیشرفت و توسعه وجود دارد و باید از ظرفیت هرمزگانی‌های خارج از استان و خارج از کشور نیز استفاده کرد.

پزشکیان ادامه داد: در مسیر پیشرفت و توسعه، وحدت و انسجام را باید به نمایش بگذاریم و باید به نوعی رفتار کنیم که بتوانیم رضایت مردم را جلب کنیم.

رئیس‌جمهور افزود: به دنبال افزایش اختیارات استان‌ها هستیم، زیرا مسئولان مستقر در تهران نمی‌توانند برای مناطقی مانند هرمزگان و دیگر استان‌ها که در آن حضور ندارند برنامه‌ریزی کنند.

وی در پایان سخنان خود با قدردانی از همراهی مردم در عبور از ناترازی‌ها گفت: تلاش داریم که این ناترازی‌ها را رفع و همه باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم مشکلات را با وحدت و انسجام حل کنیم. ما تا جایی که جان در بدن داریم برای خدمت به مردم تلاش می کنیم.

