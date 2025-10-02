به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، رئیس جمهور گفت: اولویت دولت ما و برنامه هفتم پیشرفت و اولویت‌های اعلامی رهبر معظم انقلاب همه تاکید بر توسعه دریا محور دارد بویژه در سواحل مکران و در این زمینه آقای عبدالعلی زاده به صورت اختصاصی مسئولیت دارند.

قرار است با مشارکت مشاور خارجی برنامه و نقشه راهی برای توسعه در سواحل تدوین شود.

آقای پزشکیان که پس از حضور در نشست شورای برنامه ریزی استان هرمزگان با رسانه گفتگو می کرد، گفت: در این سفر ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۴۴ طرح هرمزگان اختصاص داده شد.

رئیس دولت چهاردهم افزود: ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار هم برای دستگاه‌های اجرایی استان در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات سفرها گفت: بر اجرای مصوبات نظارت خواهیم کرد.

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در توجه به استان هرمزگان گفت: در این سفر ۱۷۸ میلیون یورو نیز بودجه ارزی و ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شد.

رئیس جمهور در جمع بندی اعتبارات اختصاص یافته نخستین سفر استانی به استان هرمزگان گفت: در مجموع بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای هرمزگان در نظر گرفته شد.

رئیس دولت چهاردهم با اشاره به ظرفیت های هرمزگان و اهمیت سواحل مکران و لزوم سرمایه گذاری گفت: در هرمزگان فرصت‌های طلایی برای پیشرفت و توسعه وجود دارد و باید از ظرفیت هرمزگانی‌های خارج از استان و خارج از کشور نیز استفاده کرد.

آقای پزشکیان گفت: در مسیر پیشرفت توسعه، وحدت و انسجام را باید به نمایش بگذاریم و باید به نوعی رفتار کنیم که بتوانیم رضایت مردم را جلب کنیم.

رئیس جمهور گفت: به دنبال افزایش اختیارات استان ها هستیم زیرا مسئولان مستقر در تهران نمی توانند برای مناطقی مانند هرمزگان و دیگر استان ها که در آن حضور ندارند برنامه ریزی کنند.

رئیس جمهور در پایان سخنان خود با قدردانی از همراهی مردم در عبور از ناترازی ها گفت: تلاش داریم که این ناترازی ها را رفع و همه باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم مشکلات را با وحدت و انسجام حل کنیم.

ما تا جایی که جان در بدن داریم برای خدمت به مردم تلاش می کنیم.







