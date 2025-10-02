کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به اینکه طی امروز و فردا تغییرات دمای خاصی نداریم گفت: از هفته آینده هوا ۲ درجه گرمتر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌ها و الگو‌های هواشناسی دمای هوا طی امروز و فردا با کاهش نسبی ضعیفی همراه خواهد بود، اما از روز شنبه تا اواسط هفته آینده افزایش حدود ۲ تا ۳ درجه‌ای مورد انتظار است.

وی افزود: همچنین طی امروز و فردا در استان و بویژه در نواحی مرزی گاهی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.