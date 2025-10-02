هفته انتظامی با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» از فردا ۱۱ مهرماه در لرستان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به آغاز هفته انتظامی با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» از فردا در استان گفت: این شعار بیانگر رویکرد جامعه‌محور پلیس است؛ پلیسی که در بطن مردم، برای مردم و همراه مردم تا پای جان برای امنیت آنان ایستاده است.

سردار هاشمی فر افزود: با انسجام، وحدت و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی، اقشار مختلف جامعه و مجموعه پرتوان انتظامی، می‌توانیم امنیت پایدار را در استان تحکیم ببخشیم و در مقابله با عوامل سلب آسایش و امنیت مردم با تمام توان ایستادگی کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوع این هفته گفت: بیش از ۷۰ عنوان برنامه در استان اجرا خواهد شد که دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، دیدار با علما و نخبگان و حضور هدفمند در کنار مردم در سطح جامعه از جمله آنهاست.

سردار هاشمی افزود: این هفته، فرصتی برای تکریم و تعظیم خانواده‌های همکاران انتظامی است و از خادمان عرصه نظم و امنیت در استان تجلیل خواهد شد.

وی در پایان گفت: در حوزه‌های خدماتی، قضایی و انتظامی، اولویت‌هایی برای ارتباط مؤثر با اقشار مختلف جامعه تعریف شده و در پایان هفته نیز همایش پیاده‌روی ویژه کارکنان و خانواده‌های آنان با همکاری مدیریت تربیت‌بدنی استان برگزار خواهد شد.