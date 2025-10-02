به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اکبر قائمی اظهار داشت: در جریان گشت و کنترل مستمر مأموران یگان حفاظت محیط زیست، سه نفر متخلف در مناطق کوهستانی شهرستان نقده شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: از این افراد سه قبضه اسلحه شکاری دولول و دو بال کبک کشف و ضبط شد و پرونده آنان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

قائمی در پایان از شهروندان فرهنگ‌دوست و حامی محیط زیست خواست تا هرگونه گزارش مربوط به تخلفات صید و شکار و یا نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی را از طریق سامانه تلفنی رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.