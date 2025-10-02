\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c\u00a0\u0632\u0644\u0632\u0644\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0642\u062f\u0631\u062a \u06f3 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f8 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc\u00a0 \u0645\u0634\u06a9\u06cc\u0646 \u062f\u0634\u062a \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062c \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0