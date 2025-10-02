پخش زنده
جلسه تسهیل تامین ارز دارو میان رئیسکل بانک مرکزی و وزیر بهداشت؛ روز شنبه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به روند تامین ارز دارو و نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتهای دارویی در سال جاری، از برگزاری جلسه تسهیل تامین ارز دارو میان رئیسکل بانک مرکزی و وزیر بهداشت در روز شنبه خبر داد.
دکتر شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز از تخصیص اعتبار ۱۰۰ همتی برای نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتهای دارویی معرفی شده از طرف وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این طرحها به بانکها معرفی شدند.