نمایشگاه عکس و هنر‌های چند رسانه‌ای «گیل- اؤ» با همکاری هنرمندان کرمان و گیلان در موزه هنر‌های معاصر کرمان برپاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، مدیر موزه هنر‌های معاصر کرمان گفت: نمایشگاه «گیل - او» مبتنی بر ارایه نوآورانه آثاری با موضوع محیط زیست برپا شده که شامل ۹۵ اثر از ۲۴ هنرمند کرمانی و ۹۳ اثر از ۱۴ هنرمند گیلانی است.

میثم ثمر رخی، افزود: حدود یک سال و نیم پیش هنرمندان گیلانی نمایشگاه «گیل- او» را در گیلان برگزار کرده بودند و درخواست برپایی این نمایشگاه در کرمان را به موزه ارائه دادند که پس از بررسی طرح آنها هنرمندان کرمانی هم در نمایشگاه شرکت کردند.

وی، به انتخاب موسسه مجری نمایشگاه در کرمان اشاره کرد و گفت: کیوریتور (نمایشگاه‌گردان یا هنرگردان) از بین آثار ارسال شده از هر هنرمند چند عکس را انتخاب کرده و در کنار هم به عنوان یک مجموعه واحد تعریف شده‌اند که حدود ۱۷ مجموعه می‌شود.

در زبان گیلکی به خاک یا گل، «گیل» و در مرکز تا جنوب ایران به آب «او» می‌گویند، لذا عنوان این طرح رابطه خاک و آب در نظر گرفته و به شکلی از هنر معاصر ارایه شده است.

نمایشگاه گیل - او، تا بیستم مهرصبح از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ و عصر ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ دایر است.