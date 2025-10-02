به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز اصفهان؛ سرمربی تیم زورخانه‌ای نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان از صعود این تیم به مرحله نهایی رقابت‌های لیگ زورخانه‌ای مستعدین کشور خبر داد و گفت: قهرمانان ما در مرحله نیمه نهایی ورزش بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند و موفق شدیم با کسب ۲۹۵ امتیاز حریف خود مس کرمان که ۲۱۱ امتیاز کسب کرد را شکست داده و به مرحله نهایی لیگ صعود کنیم.

ابوذر ایران نژاد افزود: دیگر دیدار این مرحله نیز بین تیم‌های انتخاب قم و امام رضا (ع) خمینی شهر اصفهان برگزار شد که انتخاب قم ۲۸۹ بر ۲۴۰ پیروز شد و به این ترتیب در مرحله نهایی تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و انتخاب قم دیدار پایانی را برگزار خواهند کرد.

وی با اشاره به این که تیم سپاهان از هر نظر شایستگی قهرمانی برای سومین سال متوالی را دارد گفت: در لیگ‌های دو سال گذشته ما موفق شدیم با اقتدار قهرمان شویم و جام قهرمانی را به خانه بیاوریم و اکنون در آستانه هتریک و سومین قهرمانی هستیم.

ایران نژاد از برگزاری مرحله نهایی لیگ مستعدین در استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت: طی برنامه ریزی فدراسیون زورخانه‌ای و پهلوانی طی روز‌های ۱۶ و ۱۷ مهر ۱۴۰۴ همزمان با برگزاری مسابقات آسیایی زورخانه‌ای در ارومیه، مسابقه نهایی لیگ مستعدین زورخانه‌ای نیز برگزار و چهره تیم قهرمان مشخص خواهد شد.