تیم زورخانهای فولاد مبارکه سپاهان موفق شد در مرحله نیمه نهایی لیگ زورخانهای مستعدین کشور به دیدار نهایی این رقابتها صعود کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز اصفهان؛ سرمربی تیم زورخانهای نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان از صعود این تیم به مرحله نهایی رقابتهای لیگ زورخانهای مستعدین کشور خبر داد و گفت: قهرمانان ما در مرحله نیمه نهایی ورزش بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند و موفق شدیم با کسب ۲۹۵ امتیاز حریف خود مس کرمان که ۲۱۱ امتیاز کسب کرد را شکست داده و به مرحله نهایی لیگ صعود کنیم.
ابوذر ایران نژاد افزود: دیگر دیدار این مرحله نیز بین تیمهای انتخاب قم و امام رضا (ع) خمینی شهر اصفهان برگزار شد که انتخاب قم ۲۸۹ بر ۲۴۰ پیروز شد و به این ترتیب در مرحله نهایی تیمهای فولاد مبارکه سپاهان و انتخاب قم دیدار پایانی را برگزار خواهند کرد.
وی با اشاره به این که تیم سپاهان از هر نظر شایستگی قهرمانی برای سومین سال متوالی را دارد گفت: در لیگهای دو سال گذشته ما موفق شدیم با اقتدار قهرمان شویم و جام قهرمانی را به خانه بیاوریم و اکنون در آستانه هتریک و سومین قهرمانی هستیم.
ایران نژاد از برگزاری مرحله نهایی لیگ مستعدین در استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت: طی برنامه ریزی فدراسیون زورخانهای و پهلوانی طی روزهای ۱۶ و ۱۷ مهر ۱۴۰۴ همزمان با برگزاری مسابقات آسیایی زورخانهای در ارومیه، مسابقه نهایی لیگ مستعدین زورخانهای نیز برگزار و چهره تیم قهرمان مشخص خواهد شد.