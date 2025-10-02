



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، درهفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، فجر سپاسی در ورزشگاه خالی از تماشاگر پارس شیراز از ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه میزبان استقلال خوزستان بود که باوجود بازی مالکانه و شایستگی برای پیروزی در این دیدار ، دو بر یک نتیجه را واگذار کرد

محمود مطلق زاده در دقیقه ۴۶ برای فجرسپاسی و محمدرضا مهدی زاده در دقیقه ۴۸ و محمد حسین زواری در دقیقه ۸۹ برای نماینده خوزستان گل زنی کردند. گل اول استقلال خوزستان پس از آنکه از سوی کمک داور بازی آفساید اعلام شد با بازبینی صحنه از سوی کمک داوران ویدیویی تایید شد فجرسپاسی با این شکست شش امتیازی باقی ماند و در رده هشتم جدول جای گرفت با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این بازی بدون حضورتماشاگران برگزار شد.

تیم فجرسپاسی شیراز در هفته ششم لیگ برتر با ترکیب اولیه علیرضا غلامزاده، مهدی موسوی، سبحان شاه عباسی، امین هلیچی، امین طاهر، مسعود ریگی (کاپیتان)، محمود مطلق‌زاده، فرشید اسماعیلی، مجتبی حق دوست، حسین شهابی و امیر ارسلان مطهری پا به میدان گذاشت.