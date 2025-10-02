

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه‌کشی نخستین دوره مسابقات هندبال کمتر از ۱۷ سال جهان ساعتی پیش برگزار شد که طی آن تیم ملی هندبال کشورمان به عنوان قهرمان آسیا، در گروه C این رقابت‌ها با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه شد.

در این قرعه‌کشی ۱۲ تیم حاضر در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال جهان در ۳ گروه چهار تیمی گروه‌بندی شدند که نتایج آن به این شرح است:

گروه A: مصر - مغرب- برزیل - آمریکا

گروه B: اسپانیا - تونس- کره‌جنوبی- قطر

گروه C: آلمان - آرژانتین - ایران - پورتوریکو

تیم هندبال قطر که عنوان سومی آسیا را کسب کرده با وایلدکارت فدراسیون جهانی در رقابت‌های جهانی حضور دارد.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال جهان ۳ تا ۱۰ آبان به میزبانی مغرب برگزار خواهد شد.