پنج واحد مشاوره املاک در سبزوار به علت بی‌توجهی به رعایت قانون جدید و ثبت نکردن معاملات در سامانه کاتب، پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: این اقدام در پی مصوبه کمیته نظارت بر اجرای قانون در خصوص معاملات غیرمنقول و به منظور حفاظت از حقوق شهروندان و ارتقای شفافیت در بازار مسکن صورت گرفته است.

محمدامین اسلامی افزود: کمیته نظارت در قالب گشت مشترک متشکل از نماینده دادستان، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اداره صمت و اتاق اصناف سبزوار، با تاکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات به همه مشاوران املاک هشدار داد که ثبت نکردن صحیح معاملات، می‌تواند منجر به پیگرد قانونی و اقدامات تنبیهی شود.

وی ادامه داد: کمیته نظارت متعهد است با بازرسی‌های مستمر، به بهبود شرایط بازار مسکن و جلوگیری از تخلفات، ادامه دهد و شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.