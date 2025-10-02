جلسه شورای اداری شهرستان کهگیلویه با حضور وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی
تأمین اعتبار همه طرحهای نیمهتمام گردشگری استان و توجه به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد از جمله موارد مطرح شده در جلسه شورای اداری کهگیلویه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید رضا صالحی امیری، عصر امروز پنجشنبه ۱۰ مهرماه در شورای اداری شهرستان کهگیلویه که در سالن جلسات فرمانداری کهگیلویه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بهرهبرداری از ظرفیتهای تاریخی و گردشگری استان، گفت احیای بافت تاریخی دهدشت و توسعه زیرساختهای گردشگری میتواند نقش موثری در اشتغال، جذب سرمایهگذاری و معرفی این منطقه در سطح ملی و بینالمللی داشته باشد.
وی تصریح کرد: راه احیای بافت تاریخی دهدشت و بهرهبرداری از ظرفیتهای گردشگری کهگیلویه نیازمند همکاری مردم، مسئولان و سرمایهگذاران است، دولت با واگذاری اختیارات لازم به استانداری و مدیریت استانی، روند اجرایی پروژهها را تسریع خواهد کرد.
صالحی با اشاره به وضعیت شاخصهای توسعه استان، افزود: توسعه متوازن و کاهش شکاف تاریخی استان بدون حمایت دولت، جذب سرمایه بخش خصوصی و مشارکت نخبگان امکانپذیر نیست، ما باید با سرعت مسیر توسعه را طی کنیم و تمامی ظرفیتها برای پاسخ به نیازهای مردم و ارتقای اقتصاد منطقه به کار گرفته شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: دولت همزمان به چند جبهه توجه دارد؛ حمایت از نیروهای مسلح، تأمین کالاهای اساسی، پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزههای مختلف و حرکت دیپلماسی در جهت منافع ملی. این هماهنگی چهارگانه فشار زیادی به دولت وارد میکند، اما ما متعهد هستیم.
وی درباره عملکرد دولت در شرایط جنگ و تحریم گفت: در ایام جنگ و تحریم، دولت با تمام توان اقدام به توزیع نزدیک به یک میلیون تن کالای اساسی در سراسر کشور کرده و دسترسی مردم به سوخت و کالاهای ضروری حفظ شده است. این تجربه نشان میدهد که همت و انسجام ملی میتواند بر چالشها غلبه کند.
صالحی امیری با اشاره به اهمیت بافت تاریخی دهدشت اظهار داشت: بافت تاریخی نشاندهنده هویت، تاریخ و شناسنامه شهر است. احیای این بافت باید به گونهای باشد که تصویر واقعی تمدن و تاریخ منطقه برای ایرانیان و جهانیان آشکار شود و این منطقه به کانون گردشگری تبدیل گردد.
وی افزود: جلسات مشترک کارشناسی با استاندار و نماینده مردم کهگیلویه آغاز شده و ادامه خواهد داشت تا تصمیمات عملیاتی برای احیای بافت تاریخی اتخاذ شود؛ دولت امکانات قانونی و مالی لازم را برای سرعتبخشی به پروژهها در اختیار استان قرار داده است و حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز ضروری است.
وزیر میراث فرهنگی درباره اختیارات تفویض شده به استان گفت: اختیارات گستردهای به استاندار و مدیریت استان داده شده تا بدون نیاز به مراجعات مکرر به تهران، پروژهها و برنامههای گردشگری و میراث فرهنگی در استان مدیریت شود، این شامل صدور مجوزها، اولویتبندی تسهیلات زیرساختی و جذب سرمایهگذاری میشود.
صالحی امیری بر ضرورت انسجام و کارآمدی مدیریت تأکید کرد و گفت: انسجام و کارآمدی، کلید تحقق رفاه، اعتماد و رضایت مردم است، مدیران موظفند ضمن رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، فشار اقتصادی را از دوش مردم بردارند و زمینه سرمایهگذاری و توسعه پایدار را فراهم کنند.
وی در پایان اظهار کرد: هدف نهایی ما ایجاد زیرساختهای گردشگری، جذب سرمایهگذار و معرفی ظرفیتهای استان به مردم ایران و جهان است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تحولات ملموس و قابل توجهی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان باشیم.
یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم، با تأکید بر اهمیت نگاه ملی به حوزه گردشگری، گفت: گردشگری و میراث فرهنگی میتواند مهمترین مسیر توسعه اقتصاد بدون نفت در کشور باشد و این سفر زمینهساز تحولات بزرگی در استان خواهد شد.
وی با قدردانی از حضور وزیر میراث فرهنگی و هیئت همراه، اظهار کرد: مردم شهرستان کهگیلویه با مهماننوازی همیشگی پذیرای مسئولان ملی و استانی بودند و این حضور برای توسعه منطقه ارزشمند است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری استان، افزود: از مجموع دو هزار اثر تاریخی شناساییشده، ۱۸۰ اثر در فهرست ملی و یک اثر در فهرست بینالمللی ثبت شده که بافت تاریخی دهدشت از جمله مهمترین آنهاست و میتواند به محور توسعه گردشگری کشور تبدیل شود.
وی تصریح کرده: در حال حاضر ۴۲ پروژه گردشگری در سطح استان تعریف شده که با حمایت دولت و دستور وزیر میراث فرهنگی قابلیت فعالسازی دارد؛ همچنین مقرر شد کارگروه ویژهای برای پیگیری زیرساختهای گردشگری و استفاده از تسهیلات ملی تشکیل شود. رحمانی خاطرنشان کرد: وزیر میراث فرهنگی دستور دادهاند نمایندگان مالکین محلی نیز در کارگروهها حضور داشته باشند تا ضمن حفظ حقوق دولت، حقوق مالکان نیز رعایت شود و پروژهها به نتیجه مطلوب برسد.
وی با اشاره به اهمیت بافت تاریخی دهدشت تصریح کرد: احیای این مجموعه تاریخی بهعنوان یک پروژه ویژه در دستور کار قرار گرفته و با اجرای آن، امکان جذب گردشگر داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی ظرفیتهای استان در سطح ملی و بینالمللی فراهم خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: این سفر میتواند نقطه عطفی در مسیر تبدیل ظرفیتهای بالقوه استان به فرصتهای بالفعل باشد و آثار بلندمدت آن در رونق اقتصادی، اشتغال و ارتقای جایگاه استان در حوزه گردشگری نمایان خواهد شد.
راه گشودن قفل ظرفیتهای مغفول مانده کهگیلویه از زبان موحد
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، لند و چرام هم در این جلسه گفت: پتانسیلهای غنی گردشگری منطقه، از جمله مناطق تاریخی کهگیلویه بزرگ، به دلیل فقدان تصمیمگیریهای قاطع، همچنان مغفول ماندهاند و تبدیل این ظرفیتها به «منبع عظیم اقتصادی» نیازمند اقدامی عملی و جسورانه است.
حجتالاسلام سید محمد موحد، افزود: مردم منطقه انتظار دارند ظرفیتهای تاریخی و گردشگری این دیار با نگاه جدی و اقدام عملی همراه شود.
وی با قدردانی از حضور وزیر میراث فرهنگی و همراهان افزود: قدمهای شما و تمامی مسئولانی که در این سفر همراهی کردند برای مردم این دیار ارزشمند است.
نماینده مردم کهگیلویه بهمیی چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بازدید از بافت تاریخی دهدشت، نکات متعددی از سوی مردم و مسئولان مطرح شد و آنچه بیش از همه مورد انتظار است، جسارت، تحرک و شهامت در تصمیمگیریها و اقدامات اجرایی است.
وی بیان کرد: مردم انتظار دارند همان روحیه ایثار و ازخودگذشتگی که در سالهای گذشته در وجود شما متبلور بود، امروز نیز در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای کهگیلویه بهکار گرفته شود.
موحد خاطرنشان کرد: مناطق مختلفی همچون لنده، موگرمون، بهمهای، تنگ ماور، سهوله، آبشارهای بیبدیل و ایچموک هر کدام بخشی از تاریخ زنده این سرزمین هستند که نیازمند معرفی، حمایت و سرمایهگذاریاند.
وی تأکید کرد: کهگیلویه بزرگ میراث ارزشمندی دارد که اگر شناسانده شود، میتواند منبع عظیم اقتصادی باشد و در صورت جذب سرمایهگذار نه تنها از مناطق شناختهشده کشور کمتر نخواهد بود بلکه در برخی موارد ظرفیت بالاتری دارد.
موحد با اشاره به سیاستهای دولت، گفت: طبق تأکید رئیسجمهور و همچنین دیدگاههای مطرحشده از سوی معاون اول، هرجا که اقدامات موجب نفع محرومین شود باید در اولویت قرار گیرد و بیشک کهگیلویه از مصادیق روشن این محرومیت است.