سخنگوی سپاه با اشاره به اینکه عملیات وعده صادق ۲ لو رفته بود، گفت: با توجه به لو رفتن عملیات، در موفقیت آن تردید و نگرانی جدی بوجود آمد، اما عملیات وعده صادق ۲ در نوع طرح ریزی و تاکتیک عملیات، دشمن را کاملا غافلگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «علی‌محمد نائینی» در گفت‌و‌گویی با بیان اینکه عملیات وعده صادق۲، با وجود اینکه دو ساعت قبل از اجرای عملیات لو رفته بود و دشمن در زمان عملیات کاملا هوشیار بود، شرایط عملیات را بسیار سخت کرد و در موفقیت آن تردید و نگرانی جدی بوجود آمد، لکن عملیات وعده صادق دو در نوع طرح ریزی و تاکتیک عملیات، دشمن را کاملا غافلگیر کرد، اظهار داشت: طرح‌ریزی عملیات وعده صادق دو و مباحث فنی آن با بهره‌گیری از تجربه وعده صادق یک، بسیار خوب، تکنیکی و با ابتکار عمل بود؛ با توجه به اینکه حدود دو ساعت قبل از شروع، عملیات لو رفته بود، شهید سلامی نگرانی‌هایی جدی داشت و وقتی من از ایشان پرسیدم نسبت به نتایج آن تردید داشتند، برخی هم پیشنهاد تعویق عملیات را دادند، اما شهید سلامی به طرح ریزی دقیق نیروی هوافضا و نصرت الهی اعتماد داشت و تعویق عملیات را نپذیرفت.

وی ادامه داد: دشمن آمادگی کامل برای مقابله با این عملیات موشکی ایران را داشت، همه سامانه‌های چند لایه پدافندی در سرزمین‌های اشغالی، پایگاه‌های سنتکام در منطقه و بیش از ۲۰۰ جنگنده در طول مسیر، آماده مقابله کامل با حملات موشکی ایران بودند.

سردار نائینی افزود: در زمان اصابت پرحجم و معجزه‌آسای موشک‌های بالستیک به سرزمین‌های اشغالی، این پیروزی در شرایطی که دشمن کاملا آماده مقابله و دفاع بود، سردار سلامی را حیرت زده و هیجانی کرد و در آن حالت و با مشاهده نصرت الهی و تصاویر اصابت موفق موشک‌ها صدای بلند تحسین‌آمیز ایشان با ذکر "ماشاءالله" در قرارگاه طنین‌انداز شد، در واقع این واکنش شکرگذاری آن فرمانده مجاهد با ایمان و قرآنی به نصرت الهی بود که حس پیروزی خود را برغم نگرانی قبل از عملیات بر رژیم تروریستی سفاک صهیونیستی بروز دادند.

سخنگوی سپاه گفت: عملیات وعده صادق ۲ یک رویداد بی‌نظیر تاریخی و تجلی کامل قدرت بازدارندگی دفاعی بود که با اصابت موفق بیش از ۸۰ درصد موشک‌ها به اهداف از پیش تعیین شده و در شرایط کاملا هوشیاری دشمن، در چنین روزی انجام شد که برای دشمن درس‌آموز و برای جبهه بزرگ مقاومت روحیه بخش بود.

سردار نائینی تصریح کرد: سپهبد شهید محمد باقری و سپهبد شهید حسین سلامی نقش راهبری در این عملیات داشتند. همچنین سرلشکر شهید امیرعلی حاجی‌زاده و سرلشکر شهید محمود باقری مسئولیت طرح ریزی و هدایت تاکتیکی عملیات را برعهده داشتند.