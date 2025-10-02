به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشنویه گفت: ۱۵ هزار متر مربع از اراضی ملی در این شهرستان در پلاک‌های خانلر، میرآباد، شیوه بیرو و پولیه رفع تصرف و خلع ید شد.

بختیار سعدون افزود: همچنین به منظور حفاظت و صیانت از انفال و بیت المال و جلوگیری از تصرف افراد سودجو و ساخت و ساز‌های غیر مجاز، یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان با همکاری پاسگاه‌های انتظامی حوزه‌های مربوطه، نسبت به تخریب ساخت و ساز و قلع و قمع ۲۶۰ اصله درخت غرس شده در اراضی ملی پلاک‌های مزبور اقدام کرد.