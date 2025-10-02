پخش زنده
امروز: -
همایش بازآموزی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور ۴۰۰ دندانپزشک از سراسر ایران در یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول برگزاری همایش گفت: اساتید برجسته دندانپزشکی در این همایش دو روزه به ارائه آخرین تازههای علم دندانپزشکی میپردازند.
پاکزاد افزود: در این همایش ۴۰۰ دندانپزشک از سراسر ایران حضور دارند و درمان جامع دندانپزشکی از اطفال تا بزرگسال در قالب نشستهای تخصصی جداگانه از مباحث این همایش است.
در کنار این همایش نیز نمایشگاهی از تجهیزات جدید و به روز دندانپزشکی ارائه شده است.