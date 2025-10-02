به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول برگزاری همایش گفت: اساتید برجسته دندانپزشکی در این همایش دو روزه به ارائه آخرین تازه‌های علم دندانپزشکی می‌پردازند.

پاکزاد افزود: در این همایش ۴۰۰ دندانپزشک از سراسر ایران حضور دارند و درمان جامع دندانپزشکی از اطفال تا بزرگسال در قالب نشست‌های تخصصی جداگانه از مباحث این همایش است.

در کنار این همایش نیز نمایشگاهی از تجهیزات جدید و به روز دندانپزشکی ارائه شده است.