رئیس جمهور گفت: مدیران بیت المال را طوری هزینه کنند که بتوانند جوابگوی خداوند باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ دکتر پزشکیان در نشست شورای برنامه ریزی هرمزگان در بندرعباس بر رفتار و منش خوب مدیران و مسئولان با مردم در دستگاههای اجرایی تاکید کرد و افزود: در تلاش باشیم مردم با نارضایتی از ادارهها بیرون نروند.
وی افزود: مدیران سعی کنند تا جایی که قانون اجازه میدهد مشکلات مردم را حل کنند.
بیشتر بخوانید؛ اختصاص ۶۰ همت برای هرمزگان در سفر رئیس جمهور
رئیس جمهور افزود: با وحدت و انسجام میتوانیم همهی مشکلات را بطرف کنیم.
احمد مرادی نماینده مردم مرکز هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست از حضور نیافتن وزیران دستگاههای اجرایی در استان انتقاد کرد و گفت: ما هم اکنون با مشکل ۲۷ هزار تن جامانده از تحصیل در استان مواجه هستیم ولی تا به امروز وزیر آموزش و پرورش برای بررسی این موضوع به هرمزگان سفر نکردهاند.