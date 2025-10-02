پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان سلماس از تیمار، نگهداری و رهاسازی موفقیتآمیز یک قلاده روباه در زیستگاههای طبیعی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فهیمه قمری اظهار داشت: در اردیبهشتماه سال جاری یک قلاده تولهروباه چندروزه که از وضعیت جسمانی نحیف و ناتوانی برخوردار بود، توسط مردم و دوستداران حیاتوحش به اداره محیطزیست سلماس تحویل داده شد.
وی افزود: این تولهروباه طی پنج ماه گذشته تحت مراقبت و رسیدگی کارشناسان و همکاران اداره محیطزیست قرار گرفت و پس از اطمینان از بهبود وضعیت جسمانی، توانایی تغذیه و قدرت ادامه حیات در طبیعت، در یکی از زیستگاههای طبیعی شهرستان سلماس رهاسازی شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست سلماس با قدردانی از همکاری مردم، تأکید کرد: مشارکت مردمی در حفاظت از محیطزیست و صیانت از گونههای حیاتوحش نقشی بسیار مؤثر و حیاتی دارد و بدون همراهی مردم امکان پاسداری از این میراث ارزشمند طبیعی وجود نخواهد داشت.