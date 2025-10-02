مسعود پزشکیان پس از سفر یک روزه به هرمزگان، دقایقی قبل فرودگاه بندرعباس را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، بهره برداری از مرحله دوم نیروگاه برق آلومینیوم المهدی و مرحله دوم آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی از برنامه‌های سفر رئیس جمهور به هرمزگان بود.

استاندار هرمزگان گفت: رئیس دولت چهاردهم علاوه بر بهره برداری از طرح‌های عمرانی و تولیدی، با متولیان مدرسه سازی، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری، فعالان اجتماعی، فرهیختگان و نخبگان هرمزگان نشست‌های جداگانه داشت.

بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و دانش بنیان، انعقاد تفاهم نامه‌ها و حضور در نشست شورای برنامه ریزی هرمزگان و نشست خبری نیز از برنامه‌های پایانی سفر یک روزه رئیس جمهور به هرمزگان بود.

در این سفر در مجموع بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای هرمزگان در نظر گرفته شد.

