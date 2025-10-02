به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مراسم تجلیل از دامپزشکان و بهره برداران حوزه دام و طیور خراسان جنوبی گفت: رونق صادرات و شناسایی کنترل به موقع بیماری‌های دامی بخشی از مزیت‌های این آزمایشگاه تخصصی است که تلاش می‌شود تا پایان سال به بهره برداری برسد.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه خراسان جنوبی استانی مرزی است و بیشتر مردم این استان در حوزه کشاورزی، دامپروری فعالند و راه اندازی ازمایشگاه تخصصی شرق کشور ضرروری است.

هاشمی نماینده مردم بیرجند، درمیان وخوسف در مجلس شورای اسلامی نیز از فرسودگی ماشین آلاتت و تجهیزات و بلاتکلیف ماندن آزمایشگاه تخصصی شرق کشور گلایه کرد و خواستار بهره برداری هر چه زودتر آن شد.



