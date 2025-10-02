مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از اجرای گسترده طرح‌های توسعه و اصلاحی در شبکه توزیع آب استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاری فر گفت: این اقدامات نقش بسزایی در مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش هدر رفت آب داشته است.

او تصریح کرد: در نیمه نخست سال جاری ۲۲ کیلومتر از شبکه توزیع آب استان توسعه و اصلاح شده که این اقدام زیرساختی، گامی اساسی در بهبود کیفیت خدمات رسانی به مشترکان محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: همچنین در این مدت ۳۸۵ رشته انشعاب فرسوده بازسازی، ۷۵۴ رشته انشعاب استانداردسازی و ۷۳۵۸ فقره کنتور فرسوده تبدیل شده است.

فرهاد بختیاری فر افزود: این اقدام علاوه بر ارتقای دقت قرائت و صورتحساب مشترکان، نقش موثری در شفافیت مصرف و مدیریت فشار شبکه داشته است.

او با اشاره به اهمیت نشت‌یابی در جلوگیری از هدر رفت آب تصریح کرد: در شش ماه نخست سال ۱۱۲ کیلومتر از شبکه توزیع و ۸۲۰۰ رشته انشعاب مورد پایش قرار گرفت که با اصلاح نقاط پرنشت به کاهش محسوس پرت آب در شبکه منجر شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: مجموعه این اقدامات موجب شده تا در نیمه نخست سال جاری حدود ۷۶ لیتر در ثانیه از هدر رفت آب در شبکه توزیع استان جلوگیری شود.