به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ علیرضا حدادی گفت: با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری، طرح عملیاتی یک روزه به صورت متمرکز در سطح استان اجرا شد.

وی از شناسایی و دستگیری ۹۳ محکوم متواری در عملیات‌های جداگانه در اجرای این طرح خبر داد و افزود : متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی گیلان هدف از اجرای طرح‌های انتظامی را افزایش احساس امنیت و همچنین کاهش جرایم در سطح جامعه عنوان کرد و گفت: مجموعه انتظامی با برخورد قاطع با مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه به صورت شبانه‌روزی برای تامین امنیت تلاش می‌کند.

سرهنگ علیرضا حدادی با تاکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه افزود: اجرای طرح‌های مشابه با هدف ارتقاء امنیت با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.