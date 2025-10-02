پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان در پایان سفر دو روزه به ترکیه، ضمن مثبت ارزیابی کردن دیدارهای خود در این کشور، درباره مسائل روز همچون ترابری تجهیزات در منطقه و حمله رژیم صهیونیستی به کاروان صمود با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفتوگو کرد.