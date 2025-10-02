استاندار آذربایجان شرقی گفت:امنیت، اقتدار و پیشرفت امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری‌های رزمندگان و دلیر مردانی است که در راه اعتلای میهن اسلامی از جان خود گذشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در دیدار با محمدرضا بازگشا از جانبازان و فرماندهان گردان علی‌اکبر لشکر عاشورا بر قدردانی از رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان، جانبازان و فرماندهان دوران دفاع مقدس تاکید کرد.

سرمست همچنین بر ضرورت تکریم و حمایت همه‌جانبه از ایثارگران و خانواده‌های آنان تاکید کرد و گفت:زنده نگه داشتن یاد و خاطره فرماندهان و جانبازان سرافراز بهترین سرمایه فرهنگی و معنوی برای نسل‌های آینده است.

گفتنی است محمدرضا بازگشا در سال‌های دفاع مقدس فرمانده گردان حضرت علی‌اکبر (ع) لشکر ۳۱ عاشورا بود و در جریان عملیات بدر به فیض جانبازی نایل آمد.

این دیدار در فضایی صمیمی برگزار شد و استاندار آذربایجان شرقی ضمن آرزوی سلامتی برای این جانباز سرافراز بر تداوم دیدار‌ها و ارتباط مستمر با ایثارگران استان تاکید کرد.