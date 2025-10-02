پخش زنده
در حادثه برخورد پژو پارس با موتورسیکلت در محور کوهیخیل–جویبار، پنج نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پایگاه اطلاعرسانی هلالاحمر مازندران اعلام کرد: در ساعت ۱۴:۱۵ امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴، برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس با موتورسیکلت در محور کوهیخیل به جویبار، محدوده روستای شورکا، منجر به مصدومیت پنج نفر شد.
بلافاصله پس از اعلام حادثه توسط مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهدای کوهیخیل به محل اعزام شد.
در این حادثه، یک مصدوم توسط نجاتگران هلالاحمر به مرکز درمانی عزیزی جویبار منتقل شد و چهار مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.