فرمانده انتظامی قائم‌شهر از انهدام یک باند قاچاق مواد مخدر و توقیف سه خودرو در جریان عملیات‌های اطلاعاتی و قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی قائم شهر گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در راستای اقدامات شبانه‌روزی و رصد اطلاعاتی علیه شبکه‌های حمل و قاچاق مواد مخدر یک باند قاچاقچیان مواد مخدر را که قصد جابه‌جایی و حمل دو محموله مواد مخدر از این شهرستان را داشتند شناسایی کردند.

سرهنگ سید جلیل نبوی افزود: مأموران مواد مخدر پس از تحقیقات فنی و پلیسی و حصول اطمینان از صحت موضوع، محل نگهداری مواد مخدر را شناسایی و با هماهنگی قضایی در دو عملیات غافلگیرانه ۴۵ و ۲۹ کیلوگرم مواد مخدر از نوع ماری‌جوانا را کشف کردند.

وی اظهار داشت: در این عملیات‌ها سه دستگاه خودرو به پارکینگ انتقال و ۴ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر با تاکید بر اینکه مبارزه بی امان پلیس با قاچاق مواد مخدر استمرار دارد، از عموم مردم خواست با اعلام هرگونه اخبار و اطلاعات خود به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، در ریشه کنی بلای خانمانسوز اعتیاد ایفای نقش کنند.