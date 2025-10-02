پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان گفت: استمرار بارندگیها در نواحی مختلف استان، ترافیکهای عبوری در محورهای پرتردد بهویژه جنگل گلستان و اطراف گرگان را سنگین و نیمه سنگین کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عادل مصدقی با اشاره به تداوم بارندگیها تا انتهای پنجشنبه شب، گفت: علاوه بر افزایش حجم ترافیک، شاهد آبگرفتگی کناره نیوجرسیها و مقاطعی از مسیرها هستیم و اکیپهای راهداری در محورها، حضور میدانی برای رفع مشکلات دارند.
وی با اشاره به تداوم بارش پراکنده باران و احتمال مه در ارتفاعات، افزود: از رانندگان درخواست میشود که نهایت احتیاط و سرعت مطمئنه را در طول مسیرها داشته و حتی الامکان از ترددهای غیرضروری بویژه به مناطق کوهستانی خودداری کنند.
مصدقی ادامه داد: هم اینک تمام روسای شهرستانی و معاونین از آمادگیهای لازم برخوردارند و در آماده باش کامل و حضور میدانی در محورها به سر میبرند.
وی گفت: مرکز مدیریت راههای اداره کل نیز با تلفن گویای ۱۴۱ آماده پاسخگویی به کاربران جادهای از وضعیت راهها است.
منبع: راهداری