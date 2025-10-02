استقبال از کشتی گیران آذربایجان شرقی
کشتی گیران آذربایجان شرقی با برتری در چهارمین دور رقابتهای ساحلی قهرمانی جهان با استقبال مردم و مسئولان وارد فرودگاه تبریز شدند.
ائلیار وقاری دیگر کشتی گیر آذربایجان شرقی نیز در این رقابتها مدال نقره را برای استان به ارمغان آورد.
یونس سرمستی قهرمان سالهای گذشته استان نیز به عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی ساحلی جمهوری اسلامی ایران حضور داشت.
تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان ایران با کسب ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۲ مدال برنز به عنوان قهرمانی جهان در کشور یونان دست یافت.
رقابتهای کشتی ساحلی قهرمانی جهان در شهر کاترینی یونان برگزار شد.