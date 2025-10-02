معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار بردسکن خواستار برخورد جدی با واحد‌های صنعتی، معدنی، ساختمانی و کشاورزی فاقد الزامات ایمنی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مجتبی احمدیان در نشست کارگروه ایمنی شهرستان بردسکن گفت: طبق اعلام اداره کار شهرستان، با وجود معادن و صنایع متعدد، هیچ واحدی که صلاحیت‌های کامل ایمنی طبق آیتم‌های تعیین شده را داشته باشد، وجود ندارد؛ این یعنی وضعیت فعلی مناسب نیست و نیاز به بررسی جدی‌تر داریم.

او ادامه داد: بردسکن به‌عنوان دومین قطب معدنی خراسان رضوی، با بیش از پنج هزار نفر اشتغال‌زایی، نیازمند توجه بیشتر به ایمنی در حوزه معادن و صنایع است.

وی با تأکید بر لزوم تشکیل کمیته تخصصی ذیل کارگروه ایمنی برای نظارت بر استخر‌های کشاورزی گفت: با توجه به آمار نگران‌کننده غرق‌شدگی منطقه در سال‌های اخیر، باید نظارت دقیق‌تری بر استخر‌های روباز صورت گیرد و در این راستا لازم است جهاد کشاورزی سریعا کمیته ویژه تشکیل دهد و از همه استخر‌ها بازدید و الزامات ایمنی، اتخاذ شود.

احمدیان با اشاره به حادثه تلخ طبس و جانباختن تعداد زیادی از کارگران معدن، تاکید کرد: طبق گزارش ها، برخی رانندگان ماشین آلات معادن، فاقد گواهینامه قانونی هستند که پلیس راه باید این موضوع را بررسی کند و درصورت مشاهده، مکلف به برخورد و توقیف آنها بخصوص در جاده‌های اصلی است.

معاون فرماندار بردسکن با اشاره به سهم حقوق دولتی معادن در شهرستان، اعلام کرد: مبلغ حقوق دولتی در مقابل خسارت‌های جاده‌ای و هزینه‌های راهسازی خیلی پایین است و برای هر کیلومتر جاده استاندارد بیش از ۴۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود.

او تاکید کرد: در این شهرستان با تمام توان پیگیری ساماندهی و مرمت راه‌ها هستیم و امسال فقط برای جاده خروجی به سمت بیارجمند، ۵۰۰ تن قیر جذب کردیم که سال قبل کل میزان جذب شهرستان، ۲۵ تن بوده است.

معاون فرماندار بردسکن در ادامه پیشنهاد داد معادن بر اساس شاخص رعایت ایمنی رتبه‌بندی شوند و از معادن برتر در حوزه ایمنی تجلیل به‌عمل آید.

نماینده اداره صمت شهرستان بردسکن هم با ارائه گزارشی از وضعیت ایمنی در معادن اعلام کرد: در سال‌های اخیر، ۲۰ مورد حادثه در حوزه معادن، ثبت و سالانه یک تا دو مورد از آنها منجر به فوت شده‌اند.

اسماعیلی خواستار رعایت جدی اصول ایمنی توسط پیمانکاران و گزارش‌دهی به‌موقع حوادث شد.

استقرار خودروی امدادی در معادن، ضروری است

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان بردسکن هم با اشاره به وضعیت نامناسب گواهینامه رانندگان خودرو‌های سنگین در معادن اظهار داشت: بسیاری از رانندگان فاقد گواهینامه پایه یک یا فقط دارای گواهینامه پایه دو هستند؛ اگرچه ممکن است مهارت رانندگی داشته باشند، اما از نظر علمی و قانونی صلاحیت کافی ندارند.

سرهنگ غلامرضا یونسی اعلام کرد: فرماندهی انتظامی شهرستان آمادگی دارد آزمون گواهینامه پایه یک را در محل شهرستان برگزار کند تا رانندگان بتوانند به‌صورت قانونی فعالیت کنند.

او همچنین بر ضرورت وجود خودروی امدادی در معادن، به‌ویژه در مواقع آتش‌سوزی، تأکید کرد و خواستار ایمن‌سازی معادنی شد که عملیات آتش‌باری دارند.