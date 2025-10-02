پخش زنده
امروز: -
۹ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک واحد کارگاهی در بلوار استقلال یزد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر امور برق یک یزد گفت: این فرد مجرم با دستکاری انشعاب برق این واحد کارگاهی به صورت غیرمجاز اقدام به نصب ماینر و تولید رمز ارز کرده و سبب ایراد خسارت سنگین به پست و شبکه عمومی توزیع برق محل شده بود.
حسینی پور با اشاره به خساراتی که دستگاههای غیر مجاز رمزارز به اموال عمومی و شهروندان وارد میکند، افزود: مصادره و توقیف ماینر، قطع دائمی انشعاب برق، معرفی به مراجع قضایی و دریافت هزینه انرژی مصرف ماینر غیرمجاز از جمله عواقب فعالیت غیرمجاز در حوزه ماینر و رمز ارز است.
وی تصریح کرد: مردم میتوانند از طریق سامانههای ارتباطی با شرکت توانیر یا شرکتهای توزیع در کل استانها ماینرهای غیرمجاز را گزارش و پاداش تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند.