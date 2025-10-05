به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ موسی جسور گفت: مامورین پاسگاه شهید منوچهر شجاعیان منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو حین گشت و کنترل به یک دستگاه خودرو در حاشیه رودخانه مشکوک شده و پس از تجسس و بررسی از خودرو یک قبضه اسلحه غیر مجاز دست ساز کشف و ضبط کردند.

وی افزود: پرونده قضائی متهم تشکیل شده و به همراه سلاح کشف شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذیصلاح معرفی شد‌ه است.

جسور در پایان تاکید کرد: با توجه به اهمیت زیستگاه ارزشمند تالاب نوروزلو، هرگونه تخلف شکار و صید به طور جدی پیگیری می‌شود و متخلفان طبق قانون به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.