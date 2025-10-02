به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۱ فرماندهى مراغه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.



وی بیان داشت: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از خودروی مذکور تعداد ۳۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان مراغه افزود: ماموران در این خصوص یک دستگاه خودرو را توقیف و یک متهم را دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ فارسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: مبارزه با قاچاق کلان سوخت به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان خواست که به منظور مشارکت در این امر هر گونه اخبار و اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان دارند، از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.