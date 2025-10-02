به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیکر مرحوم حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد کشمیری رفسنجانی با حضور مردم قدرشناس قم و جمعی از مسئولان از مسجد امام حسن عسکری (ع) قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع شد.

آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید بر پیکر وی نماز خواند.

مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد کشمیری رفسنجانی استاد فقید حوزه، پدر طلبه شهید محمدسعید کشمیری بود که سابقه مبازراتی طولانی در نهضت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی داشت.