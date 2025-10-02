پخش زنده
طرح زنبورستان گردشگری با هدف آشنایی علاقهمندان با مراحل مختلف زندگی زنبور و تولید عسل برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این طرح از سوی یک انجمن فعال در حوزه محیط زیست و تولیدکننده عسل با همکاری جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجرایی شده است.
در این برنامه، شرکت کنندگان با انواع عسل ناب ایرانی و همچنین خواص آن آشنا میشوند.
سالانه بالغ بر ۶۳۰ تن عسل در استان تولید میشود که ۶۰ درصد آن یعنی حدود ۴۳۰ تن مختص شهرستان تفت است. این شهرستان ۶۴ هزار کلنی زنبور عسل دارد.