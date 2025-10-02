ابلاغ پنج مشوق جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در یاسوج گفت: پنج مشوق سرمایه‌گذاری مصوب دولت و مجلس برای توسعه گردشگری ابلاغ شد.