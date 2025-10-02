ابلاغ پنج مشوق جدید برای سرمایهگذاری در بخش گردشگری
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در یاسوج گفت: پنج مشوق سرمایهگذاری مصوب دولت و مجلس برای توسعه گردشگری ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۵ مشوق سرمایهگذاری مصوب دولت و مجلس برای توسعه گردشگری ابلاغ شده گفت: دولت در حوزه گردشگری هیچگونه مداخلهای نخواهد داشت و کار ما سیاستگذاری، تسهیلگری و نظارت است و باور داریم که موتور محرکه گردشگری بخش خصوصی است. صالحی امیری همچنین از تخصیص ۳۴ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای گردشگری در کشور خبر داد و افزود: در حال توزیع این منابع برای تکمیل حدود ۲ هزار و ۷۰۰ طرح بالای ۷۰ درصد پیشرفت در کشور هستیم.