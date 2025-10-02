مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین اعلام کرد: بیش از ۱۲ هزار دانش‌آموز قزوینی تحت پوشش خدمات سرویس مدرسه قرار گرفته‌اند، اما محدودیت‌های قانونی و عملیاتی، سرویس‌دهی به مسیر‌های خارج از محدوده شهری را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، وثوق‌نیا در خصوص اعتراض برخی شهروندان مبنی بر عدم سرویس‌دهی به فرزندانشان، در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ گفت: ما با محدودیت‌های قانونی و عملیاتی برای سرویس‌دهی به مسیر‌هایی که خارج از محدوده شهری یا بسیار دور از هم هستند، مواجهیم. تاکسی‌های شهری برای تردد درون‌شهری طراحی شده‌اند و نه تنها بیمه آنها پوشش لازم را برای مسیر‌های خارج از شهر ندارد، بلکه از نظر قانونی نیز حمایتی در صورت بروز حادثه وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر همچنان در انتظار سرویس هستند، تاکید کرد: تمامی تلاش ما بر این است که تا حد امکان به درخواست‌ها پاسخ دهیم، اما این امر منوط به یافتن مسیر‌های هم‌مسیر و نزدیک به هم است. ثبت‌نام در سامانه به منزله قطعی شدن سرویس نیست، بلکه به این معناست که در صورت وجود مسیر هم‌مسیر، خدمات ارائه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین در مورد مشکل واریز وجه و عدم رفع مشکل برخی ثبت‌نام‌کنندگان، گفت: قابلیت انصراف در سامانه وجود دارد و در صورت عدم تمایل، وجه واریزی ظرف دو تا سه روز به حساب اعلام شده بازگردانده می‌شود. در سال‌های گذشته نیز همواره تعدادی از آدرس‌ها به دلیل پراکندگی و مسافت زیاد، امکان سرویس‌دهی نداشته‌اند.

وثوق‌نیا همچنین تصریح کرد که به پیمانکاران نیز تکلیف شده است تا حداکثر تلاش خود را برای ارائه خدمات در چهارچوب ضوابط و امکانات به کار گیرند.