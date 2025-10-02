امروز: -
بزرگداشت فرماندهان جبهۀ مقاومت در میدان امام حسین(ع)

مراسم اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله با حضور گسترده و پرشور مردم عصر امروز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در میدان امام حسین (ع) برگزار شد.
عکاس :حمیدرضا مهربان
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ - ۲۰:۵۰
برچسب ها: حسن‌نصرالله ، مقاومت
