جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، جذب نخبگان در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها، تسهیلات نظام وظیفه، وام خرید مسکن و هدایای ازدواج و فرزندآوری از جمله حمایت‌های بنیاد نخبگان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنیاد نخبگان استان از هزار و ۵۰۰ نخبه علمی حمایت می‌کند.

رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: برگزیدگان کنکور سراسری با رتبه زیر صد، دانشجویان ممتاز، دانشگاهیان دارای تالیف کتب و مقالات و برگزیدگان المپیاد‌های ملی و بین المللی از جمله نخبگان تحت پوشش بنیاد نخبگان استان هستند.

وحید طهماسبی افزود: هماهنگی و معرفی برای جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، جذب نخبگان در هیئت‌های علمی دانشگاه ها، تسهیلات نظام وظیفه و وام خرید مسکن و هدایای ازدواج و فرزندآوری از جمله حمایت‌های بنیاد نخبگان است.

طهماسبی این را هم گفت که ارتقا اثرگذاری نخبگان در جامعه از اولویت‌های بنیاد نخبگان است که به این منظور با تشکیل کمیته‌های تخصصی و هیات‌های اندیشه ورز، نقش اثر گذاری و مشورتی نخبگان برای شناسایی و ارائه راهکار حل مسئله پر رنگ‌تر شده است.