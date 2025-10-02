پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور گفت: اگر انسانها به درستی پرورش یابند، میتوانند صدها دستاورد علمی و فنی دیگر خلق کنند و در برابر هر تخریب یا تهدیدی باز هم سازندگی را ادامه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴، در نخستین گام از برنامههای سفر استانی به هرمزگان، در نشست توسعه عدالت آموزشی، با قدردانی از تلاش خیرین اظهار داشت: زحماتی که کشیدید و اقداماتی که انجام دادید ارزشمند است، اما نگاهی که وجود دارد نیازمند بازنگری جدی است. اگر متکی به این باشیم که دولت پول بدهد و ما بسازیم، روند گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهور با اشاره به سخنان یکی از حاضرین در جلسه تصریح کرد: ایشان گفتند پیرزنی آمده و گوسفند خود را فروخته تا در ساخت مدرسه مشارکت کند. وقتی مردم نیت ما را برای خدمت به خودشان باور کنند، مشکل حل خواهد شد؛ همانطور که مساجد در هر محله ساخته شدهاند، نه به دست دولتها بلکه به وسیله باورها.
آقای پزشکیان افزود: ساخت هزار و پانصد مدرسه با کمک خیرین اقدام بزرگی است، اما اگر مردم درگیر شوند، این تعداد در برابر ظرفیت آنان بسیار اندک خواهد بود. اگر مردم به میدان بیایند، در عرض یک سال به جای هزار و پانصد مدرسه میتوان پانزده هزار کلاس ساخت، به شرط آنکه از مردم کمک گرفته شود.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه آینده کشور محصول تربیت امروز بچههاست؛ اگر توانمند، باهوش، مستعد، منطقی، تحملپذیر، راستگو و صادق تربیت شوند، آینده نیز همان خواهد شد و اگر تربیت نامناسب باشد، جامعه با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد.
آقای پزشکیان با اشاره به نقش عوامل اولیه در شکلگیری سرنوشت افراد گفت: اگر خشت اول بهدرستی گذاشته نشود و دیوار کج پایهگذاری گردد، تلاشهای بعدی با نیروی انتظامی یا نظارت نیز نمیتواند آن خطا را جبران کند. مدیری که باید راهبری کند گاه به دلیل آموختن نادرست، مرتکب تخلف میشود؛ بدآموزی موجب میگردد که فرد در برخورد اجتماعی با دوستان یا همکاران به قلدری متوسل شود و تصور کند مقام یا موقعیت او را برتر کرده است.
رئیسجمهور با تأکید بر برابری توانمندیها تصریح کرد: هیچکس ویژه و برتر از دیگری نیست، همه انسانها توانمندیهایی دارند که دیگری ندارد؛ تنها باید باور در جامعه ایجاد شود تا ذات درونی افراد شکوفا گردد و هر کس بتواند به مرتبهای برسد که تصور آن برای دیگران ممکن نباشد. تنها باید معدن درونی کودکان را استخراج کنیم تا بتوانند خود را نشان دهند. روحی که در درون آنان است، اگر به ظهور برسد، میتواند دستاوردهای بزرگ و شگرفی را رقم بزند.
آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه روزانه هشت میلیون بشکه نفت و گاز تولید میکنیم که اگر صرفهجویی ۱۰ درصدی حاصل شود، روزانه هشتصد هزار بشکه صرفهجویی خواهد شد؛ اظهار داشت: با همین ۱۰ درصد میتوان معیشت مردم را سامان داد و زندگی مردم را درست کرد. این صرفهجویی عددی بالغ بر شانزده تا هجده میلیارد دلار ارزش دارد، حال آنکه امروز برای یک میلیارد دلار چانه میزنیم!
رئیسجمهور با بیان اینکه امروز اکثر مدیران ما اتاقهای بزرگ مدیریتی دارند که باید برای یک نفر در زمستان گرم و در تابستان سرد شود، خاطرنشان کرد: آیا نمیتوان در اتاقهای کوچکتری نشست؟ در سازمان ملل دیدیم که در راهروها پارتیشن گذاشتهاند و مدیران در همان فضا کار میکنند؛ آیا این رویکرد برای ما قابل اجرا نیست؟
آقای پزشکیان گفت: ما خودمان خودمان را تحریم کردهایم؛ آنهایی که نفت یا گاز ندارند چه زندگیای دارند؟ ما منابع داریم ولی آنطور که باید از آن بهره نمیبریم؛ این هم ناشی از نگاه اولیهای است که از کودکی در ذهن مدیریتهای ما نهادینه شده است، اینکه فقط باید پول بگیرند و هزینه کنند، در حالی که باید ظرفیتهای خلق ثروت را فعال کنیم، اگر این بینش شکل گیرد، همه مدارس را در عرض یک سال میتوان ساخت.
رئیسجمهور تأکید کرد: این روند نباید متوقف شود؛ نباید پذیرفت مدارس در مناطق محروم در شرایطی باشند که در تصاویر در این جلسه نشان داده شد. بیشترین مشکلات در مناطق محروم است و اولویت نگاهها باید به سوی آنجا معطوف شود، نه فقط شهرهای بزرگ.
آقای پزشکیان همچنین با اشاره به ضرورت تحول در آموزش گفت: در رابطه با کیفیت آموزش اقدامات متعددی آغاز شده است؛ بخشی از آن مربوط به سختافزار و سیستمهاست، اما اصل مسئله در نوع آموزش نهفته است. اگر روش آموزش اصلاح نشود، صرف تجهیزات جدید کافی نخواهد بود.
رئیس جمهور تأکید کرد: علت ترسافکنی دشمنان این است که زندگی ما به نفت و گاز وابسته شده است. باید روزی را تصور کنیم که نه نفت داشته باشیم و نه گاز؛ آیا آن روز باید بمیرم؟ معلمان باید به بچهها یاد بدهند که کشور را بسازند. مملکت ساختن یعنی اتکا به سرمایه انسانی نه مصرف سرمایههای تمامشدنی.
آقای پزشکیان ادامه داد: باید از همان ابتدا در ذهن دانشآموزان پرسش ایجاد شود که اگر سرمایهها و منابع کشور به پایان برسد چه باید کرد؟ تا بخواهید، راهحل برای برونرفت از مشکلات وجود دارد. شاید من ندانم یا نتوانم، اما قطعاً بچههایی که خوب آموزش ببینند، خواهند توانست و خواهند کرد، به شرط آنکه میدان عمل پیدا کنند.
رئیسجمهور تصریح کرد: نباید به موضوعات آموزشی با نگاه جناحی، گروهی، قومی یا جنسیتی پرداخته شود. پیامبر اسلام (ص) فرموده «از زمان آدم تا امروز هیچ برتری برای عرب بر عجم و برای مرد بر زن یا سفید بر سیاه وجود ندارد مگر به تقوا». تقوا یعنی حرکت بیخطا، یعنی درست تصمیم گرفتن، درست اجرا کردن و همه اینها را برای خدا انجام دادن. هر اندازه بتوانیم خود را خالصتر کنیم، در حقیقت متقیتر خواهیم شد.
آقای پزشکیان در ادامه سخنانش اظهار داشت: ضمن تشکر از زحمات خیرین، ساختار عملیاتی باید بیش از پیش به سمت مردم کشیده شود. خیرین عزیز تلاشهای ارزشمندی انجام دادهاند و از همه زحمات آنان قلباً قدردانی میکنم، اما باید مردم محلهها را نیز درگیر کرد تا به میدان بیایند و مشارکت کنند.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت رسیدگی به زیرساختهای آموزشی افزود: نباید اجازه داد مدرسهای از نظر فضا نامناسب باشد، نباید تجهیزات آن ناقص باشد و نباید کیفیت آموزش غیراستاندارد باقی بماند. این دانشآموزان سرمایههای اصلی ما هستند و از هر دستگاه یا ساختمانی ارزشمندترند.
آقای پزشکیان ادامه داد: بارها دیدهایم که در دولتها برای افتتاح تجهیزات یا یک ساختمان، مراسم گسترده برگزار میشود، اما حقیقت آن است که ارزش واقعی در انسان نهفته است، نه در ابزار. همان انسانی که دستگاه میسازد ارزش دارد و باید قدر او دانسته شود.
رئیسجمهور با اشاره به تهدیدهای دشمنان تصریح کرد: صهیونیستها چرا دانشمندان ما را ترور میکنند؟ زیرا سرمایه واقعی در همین انسانهاست. اگر ساختمانی ۱۰۰ بار خراب شود دوباره میتوان آن را ساخت، اما توانمندی انسانهاست که مسیر آینده را تضمین میکند. اگر این انسانها پرورش یابند، صدها دستاورد دیگر خواهند ساخت. انسانها مهمتر از ساختمان و تجهیزات هستند، چون سازنده همه آنها به شمار میآیند.
آقای پزشکیان افزود: در تهران در حال بررسی روشهایی هستیم که چگونه مدارس، محلهها و شهرها میتوانند با ابتکارات خود مشکلات را حل کنند. واقعیت این است که میتوانیم خودمان بنشینیم و این مشکلات را حل کنیم، بینیاز از مسیرهای طولانی و پیچیده اداری.
رئیس جمهور یادآور شد: نزدیک به دو هزار و دویست مدرسه در مهرماه افتتاح شد که هیچیک اعتبارات دولتی کلان نداشتند. این نشان میدهد مردم ظرفیت بالایی دارند، اما هنوز باور نکردهایم که باید همه چیز را بر محور مردم بنا کنیم. اگر مردم مطمئن شوند که دغدغه ما آموزش درست فرزندان آنهاست، بدون تردید کمک خواهند کرد. مردم باید باور کنند که هدف، تربیت فرزندان آنان در بهترین فضا با مناسبترین روشهای آموزشی است. اگر به دولت یا دیگر نهادها دل ببندیم و منتظر تامین بودجه باشیم، زمان میگذرد و کودکان بزرگ میشوند و فرصتهای آموزشی از دست میرود؛ بهتر است به راهحلهای عملی و محلی بیندیشیم تا فوراً عمل صورت گیرد.